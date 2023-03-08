وزارة العمل تدعو الباحثين عن وظائف لحضور برنامج تدريبي في الكرك

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

دعت وزارة العمل/ مديرية عمل الكرك وبالتعاون مع بلدية الأغوار الجنوبية المواطنين حضور البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل من خلال استخدام نظارات الواقع الافتراضي يوم غد الخميس.وقالت وزارة العمل عبر منصة "فيسبوك" إن موقع إقامة البرنامج التدريبي في القاعات العامة لبلدية الأغوار الجنوبية في منطقة الغور الصافي.ودعت بلدية الأغوار الجنوبية المواطنين الاستفادة من مثل هذه البرامج التدريبيه التي من شانها تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للفرد وإيجاد فرص عمل للمتعطلين عن العمل.