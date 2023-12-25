هيئة إدارية جديدة لمنتدى حلاوة الثقافي والتراثي في عجلون

الوكيل الإخباري - انتخب منتدى حلاوة الثقافي والتراثي في عجلون هيئته الإدارية الجديد بعد اعتماده رسمياً في وزارة الثقافة.

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وتشكلت الهيئة الإدارية من يوسف نهار العرود رئيساً وشاكر السلوط نائباً للرئيس ونزيه نجادات أميناً للسر وعلي السحاحلة أميناً للصندوق وعضوية كل من شريف الصغيرين وإيهاب نجادات وخالد العرود ومجاهد منادحة وحمزه خرفان وجاسر المحاشي وجمال الجواهرة ويحيى نجادات وحمزه العرود واللجنة الإعلامية محمود السحاحلة ويسرى أبو عنيز.



وقال رئيس المنتدى يوسف العرود، إن الهدف من تأسيس المنتدى رفع المستوى الثقافي والعلمي لأفراد المجتمع ودراسة وتحليل للقضايا والظواهر الاجتماعية وطرح التوصيات وتعزيز الروابط الثقافية بين المجتمعات والتشاركية مع الجهات الرسمية من داخل الأردن والدول العربية الشقيقة.