الضمان يعلن عن اعفاءات وتسهيلات وتقسيط مبالغ مالية

الوكيل الاخباري -

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أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد الاتفاقيات الجديدة لتقسيط المبالغ المستحقة على المنشآت والاتفاقيات المجدولة التي أبُرمت بموجب أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها وصلت إلى (11687)، في حين المبالغ الإجمالية لهذه الاتفاقيات بلغت (255) مليون و (700) ألف دينار.وأضافت المؤسسة بأن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها عن الأشهر آذار ونيسان وأيار من العام الماضي 2020 وصل عددها إلى (4523) منشأة وبمبلغ إجمالي بلغ (15) مليون و (80) ألف دينار.ودعت المؤسسة في بيانها كافة المنشآت المدينة إلى الإسراع للإستفادة من التسهيلات التي تضمنها البلاغ رقم (22) لسنة 2021 المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليها وإعفائها من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية بنسبة (50%) وبفائدة تقسيط (1%) سنوياً، مبينةً أن نهاية شهر حزيران المقبل هو الموعد الأخير للإستفادة من الإعفاءات وتسهيلات السداد حيث أن تقديم طلب الإستفادة من الإعفاءات .