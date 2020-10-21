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الأربعاء، 21-10-2020 10:48 ص

وزارة المياه تضبط حفر بئر مخالف في المفرق

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الوكيل الإخباري-نظمت وزارة المياه حملة امنية لضبط عملية حفر بئر مخالف في منطقة المفرق بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة المفرق ومديرية المشاغل المركزية حيث تم مداهمة الموقع وضبط الحفارة المخالفة وتحرير الضبوطات الخاصة بالواقعة تمهيدا لتحويلها للجهات القضائية.

وبالتفاصيل وبناء على توفر المعلومات للفرق التفتيشية، حيث أنها تفيد بوجود عمليات حفر في احدى مناطق المفرق.

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وتم التنسيق مع مدير ادارة مياه المفرق ومديرية الاحواض المائية والجهات الامنية ذات العلاقة ومداهمة الموقع حيث تم ضبط عملية الحفر للبئر وسحب الحفارة وحجزها لمديرية المشاغل المركزية واعداد الضبوطات القانونية بالواقعة ليتم ايداعها للقضاء لاستكمال التحقيق ومعرفة الفاعلين لضبطهم. 

وشدد المصدر ان الوزارة/ سلطة المياه ستواصل حملتها بنفس الوتيرة والخطى بالتعاون مع كافة الجهات في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها كوادر مديرية شرطة المفرق والدعم الكبير لموظفي ادارة مياه المفرق ومديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية للقيام بواجبهم مشيدا بكافة الجهود الرسمية في هذا المجال .



 




 

 


 

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