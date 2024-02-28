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الأربعاء، 28-02-2024 12:19 م

وزيرة الاستثمار تبحث مع السفير البلغاري سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

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الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم الاربعاء مع سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ميتين كازاك، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعميقها مع الجانب البلغاري.

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وخلال اللقاء تم الإشارة الى الجهود الوطنية المبذولة من قبل الحكومة ووزارة الاستثمار لتهيئة بيئة أعمال داعمة للاستثمار تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والتأكيد أن الأردن يمتلك العديد من مقومات الاستثمار أهمها الأمن والاستقرار الذي تحظى به المملكة بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، إضافة إلى الموارد البشرية الشابة والمؤهلة ودورها الكبير في ريادة الاعمال وتحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني، وقانون استثمار جاء ضمن أفضل الممارسات العالمية، ووجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات إلى العديد من الأسواق العالمية.


كما تم التطرق الى منصة استثمر في الأردن والتي أطلقتها وزارة الاستثمار في الأول من تموز 2023 بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الاعمال في المملكة. واهم الفرص الاستثمارية المعروضة عليها وعددها 36 فرصة متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.


وعلى هامش اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات مع الجهات المعنية بترويج الاستثمار البلغارية إضافة الى تنظيم زيارات لرجال اعمال من بلغاريا للتعرف على بيئة الاعمال والفرص الاستثمارية في المملكة.

 




 

 


 

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