وزيرة الاستثمار والسفير القطري يبحثان العلاقات الثنائية

الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، خلال لقائها اليوم الأحد، السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها خاصة في مجالات الاستثمار.



وأكدت السقاف عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، بفضل الرعاية والاهتمام التي تحظى به من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيرة إلى أن الاستثمارات القطرية في المملكة لها منافع مشتركة، حيث ساهمت في رفد الاقتصاد الوطني وكانت إيجابية للمستثمر القطري.

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