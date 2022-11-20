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الأحد، 20-11-2022 08:36 م

وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية غرس القيم الوطنية لدى الأطفال

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الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بنى مصطفى، أهمية تنشئة الأبناء بشكل سليم وصحيح منذ الصغر، وغرس القيم الوطنية والسلوكيات الإيجابية فيهم منذ نعومة أظافرهم، ليكونوا أفرادا منتجين وفاعلين في مجتمعاتهم.

وقالت خلال رعايتها حفل يوم الطفل العالمي الذي نظمه قسم تربية الطفل في كلية العلوم التربوية بجامعة الإسراء، إن الطفل يعد اللبنة الأولى في بناء المجتمع، مشيرة إلى أنه لطالما حظي بجل اهتمام قيادتنا الهاشمية الحكيمة، التي لم تالُ جهداً في رعاية الأطفال ومتابعة شؤونهم ، وما الزيارات الميدانية لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله إلى المؤسسات المعنية بالطفولة إلا خير دليل على هذا الاهتمام.

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