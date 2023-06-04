وزيرة التنمية ترعى حفل الكلية الجامعية للتكنولوجيا بعيد الاستقلال ويوم الجيش

الوكيل الاخباري - رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، حفل الكلية الجامعية للتكنولوجيا- كلية المجتمع العربي، بعيد الاستقلال ويوم الجيش.



وقالت بني مصطفى" في عيد استقلال موطني نعلي الهامات علو السماء، وتشرف الرؤوس بلباسها تاج العز والفخار وتبعث في النفس أجمل وأرق مشاعر الولاء، ونسطر على أرضك الطاهرة أجمل عبارات الفداء".



وأضافت عبر مسيرة الدولة الأردنية التي مرت بمراحل التأسيس والبناء والتحديث كان للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما في ذلك المؤسسات التعليمية جهود ومساهمات في بناء وتحديث الدولة الأردنية.

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