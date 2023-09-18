الإثنين 18-09-2023
الوكيل الاخباري

2597 طن خضار وفواكه واردات للسوق المركزي اليوم

وزيرة التنمية تستقبل وفدًا فلسطينيًا

برنامج تعاون بين "بترا" وجامعة الزرقاء

إطلاق مبادرة "لمدرستي أنتمي" في مدارس الطفيلة

الامن العام يكشف تفاصيل جريمة قتل مروعة وضبط القاتل

افراح الحنيطي والسريحين - صور

الزرقاء .. تفاصيل صادمة حول بيع كلية مواطن

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

سدان مائيان آخران يثيران القلق في ليبيا

هل تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة؟

الإثنين، 18-09-2023 04:42 م

وزيرة التنمية تستقبل وفدًا فلسطينيًا

5


الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، لدى لقائها ،اليوم الاثنين، وفدًا من وزارة التنمية الإجتماعية الفلسطينية، برئاسة وكيل الوزارة عصام خميس، سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.

وقالت بني مصطفى، إن اللقاء يؤكد متانة العلاقات، وأواصر الأخوة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعربت عن أستعداد الوزارة، لتقديم أشكال الدعم كافة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، مشيرًة إلى استمرار التعاون المشترك في الجوانب كافة، خصوصًا المتعلقة بالحماية الإجتماعية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202317135426463972664

2597 طن خضار وفواكه واردات للسوق المركزي اليوم

333

برنامج تعاون بين "بترا" وجامعة الزرقاء

وزارة التربية والتعليم

إطلاق مبادرة "لمدرستي أنتمي" في مدارس الطفيلة

1695042262975

مندوبا عن الملك .. كريشان يضع حجر الأساس لبنك البذور الوطني

الامن

الامن العام يكشف تفاصيل جريمة قتل مروعة وضبط القاتل

1695040621365

شركة الحوسبة الصحية تؤكد التزامها بتعزيز دور المريض

أخبار متعلقة
820236135126272389487

تجديد اتفاقية التعاون بين "المتقاعدين العسكريين" وجامعة الشرق الأوسط

2

الصفدي يلتقي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

64ef57dc8e38e

وزيرة التنمية: العمل جار لاستحداث المزيد من المراكز النهارية الدامجة