وزيرة التنمية تكرم موظفتين لحصولهما على جائزتين دوليتين

الوكيل الإخباري- كرّمت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، كلا من الموظفة لانا سلّام لفوزها بالمركز الثالث بجائزة الشارقة في المالية العامة – الدورة الثانية عن فئة "المحاسب المالي العربي المتميز "، والموظفة فريال العديلي لفوزها بجائزة "الأم المثالية" ضمن المهرجان الدولي السابع للأم المثالية الذي أقيم في جمهورية مصر العربية .

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وأكدت الوزيرة خلال لقائها المكرمتين اليوم الخميس في مقر الوزارة، حرص الوزارة على دعم الموظفات والعاملات فيها كافة، وتوفير بيئة العمل اللائقة لهذه الغاية، مبينة، أن الوزارة تحظى بكوادر نسائية مؤهلة وكفؤة في كافة مستوياتها الإدارية.



وأشارت، إلى أن هذه الجوائز تعزز روح العمل بجد، وهي بمثابة تكريم ونجاح لجميع الموظفات العاملات في الوزارة وحافز لهن، لبذل المزيد من العطاء.

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