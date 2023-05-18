الخميس 18-05-2023
الوكيل الاخباري

تحويلات المغتربين الأردنيين تتراجع 2.6% خلال الربع الأول من 2023

وزيرة التنمية تكرم موظفتين لحصولهما على جائزتين دوليتين

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي إلى 17.508 مليار دولار

أمين أوبك: العالم معرض لنقص إمدادات النفط والوقود

كيليتشدار أوغلو يوجه إنذارا لجميع اللاجئين من تركيا

مجلس التعليم العالي يُعفي رؤساء جامعات رسمية من مناصبهم- أسماء

%90 نسبة حجوزات فنادق البحر الميت مع نهاية الأسبوع الحالي

250 مليون دولار تمويل أمريكي لخفض فاقد المياه في الأردن

الملك يترأس الوفد الأردني المشارك بالقمة العربية في جدة غدا

الأمن السيبراني يحذر من تطبيقات تدعي منح عوائد مالية

الخميس، 18-05-2023 04:27 م

وزيرة التنمية تكرم موظفتين لحصولهما على جائزتين دوليتين

1684416054229


الوكيل الإخباري- كرّمت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، كلا من الموظفة لانا سلّام لفوزها بالمركز الثالث بجائزة الشارقة في المالية العامة – الدورة الثانية عن فئة "المحاسب المالي العربي المتميز "، والموظفة فريال العديلي لفوزها بجائزة "الأم المثالية" ضمن المهرجان الدولي السابع للأم المثالية الذي أقيم في جمهورية مصر العربية .

اضافة اعلان


وأكدت الوزيرة خلال لقائها المكرمتين اليوم الخميس في مقر الوزارة، حرص الوزارة على دعم الموظفات والعاملات فيها كافة، وتوفير بيئة العمل اللائقة لهذه الغاية، مبينة، أن الوزارة تحظى بكوادر نسائية مؤهلة وكفؤة في كافة مستوياتها الإدارية.


وأشارت، إلى أن هذه الجوائز تعزز روح العمل بجد، وهي بمثابة تكريم ونجاح لجميع الموظفات العاملات في الوزارة وحافز لهن، لبذل المزيد من العطاء.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0349

المفتي والحمَّادين يؤدّيان اليمين القانونيَّة أمام رئيس الوزراء

WhatsApp Image 2023-05-18 at 14.00.17

الفنان الأردني بكر القباني يرقد على سرير الشفاء .. وابنه يطالب بالتبرع بالدم

1684408991148

تربية قصبة عمان تحتفل بعيد الاستقلال

9a08d4cf-وزارة-التعليم-العالي-1

مجلس التعليم العالي يُعفي رؤساء جامعات رسمية من مناصبهم- أسماء

2021_6_5_12_31_20_198

%90 نسبة حجوزات فنادق البحر الميت مع نهاية الأسبوع الحالي

WhatsApp Image 2023-05-18 at 2.43.42 PM

250 مليون دولار تمويل أمريكي لخفض فاقد المياه في الأردن

أخبار متعلقة
wwww

بني مصطفى تشارك في دورة طارئة بشأن السودان

وزارة الخارجية

تشكيل خلية أزمة مشتركة لمتابعة أوضاع الأردنيين في السودان