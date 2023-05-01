بني مصطفى تشارك في دورة طارئة بشأن السودان

الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، بدورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بشأن الأوضاع الإنسانية في جمهورية السودان الشقيقة.



وقالت بني مصطفى، خلال الدورة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، إن الأردن يؤكد على ضرورة ضبط النفس، ووقف الاقتتال في السودان، والعودة إلى الحوار والتهدئة والالتزام بالاتفاق الإطار السياسي.



وأشارت إلى أهمية تكاتف الجهود لتدارك الجوانب الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الناتجة عن الأوضاع الحالية في السودان، لا سيما أنها تنعكس بصورة أكبر على المدنيين والفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

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