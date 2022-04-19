الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لأئمة ووعاظ في الأوقاف

كتلة المسيرة النيابية تهنىء بعودة الملك الى أرض الوطن

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بشأن رواتب المتقاعدين

وزيرة الثقافة : مهرجان جرش منصة لإطلاق إبداعات الفنان والمثقف الأردني

الخصاونة : لله الحمد والشكر الذي مَنّ بفضله بالشفاء على جلالة الملك

بحث التعاون بين جامعة آل البيت والجامعات الماليزية

وزير الخارجية ونظيره الأميركي يبحثان التصعيد الخطير في المسجد الاقصى

مطالب بالرقابة على العصائر الرمضانية بالطفيلة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الأربعاء - أسماء

الثلاثاء، 19-04-2022 10:11 م

وزيرة الثقافة : مهرجان جرش منصة لإطلاق إبداعات الفنان والمثقف الأردني



 الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة، رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، هيفاء النجار، إن فعاليات الدورة 36 للمهرجان التي ستنطلق خلال الفترة من 28 تموز ولغاية 6 آب المقبل في مدينة جرش الأثرية، ستكون منصة لإطلاق إبداعات الفنان والمثقف الأردني، ووفق مبدأ التشاركية مع المجتمع المحلي من خلال حاكمية رشيدة، واستدامة وإبداع جديد ومتجدد.

وأكدت النجار، خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للمهرجان الذي عقد في وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، إنه سيجري العمل من خلال هذه الدورة على إطلاق طاقات الشباب أبناء الأردن وأبناء المنطقة مركزين على القيم الإبداعية الخلاقة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لأئمة ووعاظ في الأوقاف

4202212104932256032864

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بشأن رواتب المتقاعدين

الخصاونة

الخصاونة : لله الحمد والشكر الذي مَنّ بفضله بالشفاء على جلالة الملك

w

بحث التعاون بين جامعة آل البيت والجامعات الماليزية

4202217223058265064546

وزير الخارجية ونظيره الأميركي يبحثان التصعيد الخطير في المسجد الاقصى

4202219125642179991530

مطالب بالرقابة على العصائر الرمضانية بالطفيلة

أخبار متعلقة
1

أمسية رمضانية بمنتدى الرصيفة الثقافي

w

النجار تطلع على أهم احتياجات جمعية الدار للثقافة والفنون في إربد

3202216225448613670089

أمسية فنية بمناسبة عيد الأم ومعركة الكرامة في منتدى الرصيفة