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وزيرة النقل تزور ادارة الارصاد الجوية

عاجل

بيان عاجل صادر عن حركة المقاومة حماس

الأحد، 03-12-2023 06:14 م

وزيرة النقل تزور ادارة الارصاد الجوية

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الوكيل الاخباري - قامت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الاحد بزيارة الى ادارة الارصاد الجوية حيث اطلعت على عمل الادارة ، وأكدت على أهمية الارصاد الجوية للاقتصاد الوطني، حيث إن المواطن يعتمد على عمل الارصاد في مختلف جوانب حياته سواءً في الزراعة، وحركة الملاحة البحرية، وحركة الطيران، والخدمات العامة والمرور . 
 
و قامت الوزيرة بالاطلاع على عمل مديرية التتنبؤات الجوية والاقسام التابعة لها بالاضافة الى مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية واطلعت على الدورة المنعقدة حالياً لموظفي ادارة الارصاد الجوية في المركز ، واستمعت الى ايجاز عن عمل الادارة والملاحظات المتعلقة بالنهوض بعملها ومواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمام تطورها.

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