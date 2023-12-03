وزيرة النقل تزور ادارة الارصاد الجوية

الوكيل الاخباري - قامت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الاحد بزيارة الى ادارة الارصاد الجوية حيث اطلعت على عمل الادارة ، وأكدت على أهمية الارصاد الجوية للاقتصاد الوطني، حيث إن المواطن يعتمد على عمل الارصاد في مختلف جوانب حياته سواءً في الزراعة، وحركة الملاحة البحرية، وحركة الطيران، والخدمات العامة والمرور .
و قامت الوزيرة بالاطلاع على عمل مديرية التتنبؤات الجوية والاقسام التابعة لها بالاضافة الى مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية واطلعت على الدورة المنعقدة حالياً لموظفي ادارة الارصاد الجوية في المركز ، واستمعت الى ايجاز عن عمل الادارة والملاحظات المتعلقة بالنهوض بعملها ومواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمام تطورها.
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