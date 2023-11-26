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الأحد، 26-11-2023 07:52 م

الوريكات: بدء صرف آخر دفعات دعم المحروقات لمشغلي النقل الإثنين

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الوكيل الإخباري - كشف رئيس هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات أنّ آخر دفعة من دعم المحروقات لسائقي ومشغلي وسائط النقل العام سيبدأ صرفها غدًا الإثنين.اضافة اعلان


وقال الوريكات خلال اجتماع للجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، إنّه تم توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع نقليات جديد في الزرقاء بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 12 مليون دينار، على قطعة أرض تقدر بحوالي 60 دونما.

وبين أن الدعم الذي يتعلق بطلبة الجامعات مستمر، بينما يتم حاليا إمكانية زيادة حجمه، مبينا أن الهيئة أعدت مسودة نظام لصندوق دعم النقل العام وجرى رفعه لمجلس الوزراء.

 




 

 


 

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