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الأحد، 28-02-2021 09:56 م

وزير اسبق يحذر من الوقوع بالمحظور

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 الوكيل الاخباري - وصف وزير التربية والتعليم الأسبق واستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني الوضع الوبائي بغير المريح.
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وأضاف في تغريدة له الأحد "مقارنة مع قبل 7 أيام، ارتفعت اعداد الحالات لتتجاوز 4000 ، وارتفعت نسبة اشغال الأسرة 30٪، وارتفعت نسبة اشغال اسرة العناية المكثفة 50٪، وارتفع استخدام أجهزة التنفس الصناعي 100٪. وارتفع عدد الوفيات".

وشدد المعاني على ضرورة عدم الوقوع بالمحظور على حد وصفه في إشارة منه إلى ان التطمينات وحدها غير كافية بل نحتاج لخطة متماسكة.  

 




 

 


 

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