وزير الأشغال يبحث التعاون مع السفير الياباني

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الثلاثاء، مع السفير الياباني في عمان جيرو اوكوياما، سبل تعزيز افاق التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الانشاء والاسكان والمقاولات.كما جرى خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الأشغال، بحث سبل تعزيز افاق التعاون في مجال النقل بما يساهم في تجويد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد أبو السمن، عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، مثمناً جهود السفير الياباني وعمله الدؤوب لتعزيز افاق التعاون بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين.من جهته ثمن السفير الياباني جهود وزارة الأشغال في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، متطلعاً الى مزيد من التعاون في قادم الايام.