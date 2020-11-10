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الثلاثاء، 10-11-2020 07:15 م

وزير الأشغال يتفقد مشروع إنشاء المستشفيات الميدانية

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 الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء المستشفيات الميدانية الذي يتضمن تنفيذ 3 مستشفيات في أقاليم الشمال والوسط والجنوب بسعة إجمالية 950 سريرا وبمساحة 15850 مترا مربعا.
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وتقوم وزارة الأشغال بتهيئة مواقع هذه المستشفيات الممولة من خزينة الدولة على حساب "صندوق مواجهة وباء كورونا النفقات الطارئة" في وزارة المالية.

وشدّد الوزير الكسبي خلال الجولة على ضرورة إنجاز العمل في الوقت المحدد وبالسرعة الممكنة نظراً للحاجة المُلحّة والظرف المستعجل الذي يتطلب إنجاز المشروع في أقصر فترة ممكنة، وبالكفاءة اللازمة للتعامل مع تزايد عدد الحالات واحتوائها دون أعباء إضافية على مستشفيات الدولة.

وأكّد حرص الحكومة على تحسين واقع النظام الصحي ورفده المستمر بكل ما يلزم لرفع كفاءته في مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها.

 




 

 


 

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