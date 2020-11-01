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الأحد، 01-11-2020 03:19 م

الإعلان عن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

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الوكيل الاخباري-  أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

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ودعت الوزارة، المواطنين في بيان وصل "الوكيل الإخباري" إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.



طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية  ٠٦٥٨٥٠١١١
غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١
غرفة عمليات مديرية  أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧
غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١
غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤

 

 



 




 

 


 

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