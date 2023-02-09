وزير الأشغال يشارك بأعمال المؤتمر الوزاري الثاني الأورو - متوسطي للنقل من أجل المتوسط

الوكيل الاخباري - شارك وزير الأشغال العامة ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن اليوم الخميس، بأعمال المؤتمر الوزاري الثاني الأُورو- متوسطي للنقل من أجل المتوسط تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك عبر تقنية العرض المرئي.
جاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد الأوروبي والتر قويتز ، ونائب رئيس الاتحاد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون النقل أدينا فالين، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون النقل أدينا فالين.
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