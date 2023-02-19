الأحد 19-02-2023
الوكيل الاخباري

رئيس غينيا بيساو يصل إلى عمان في زيارة رسمية

السفارة النمساوية تحتفل بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع الأردن

جامعة آل البيت تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

إعادة تشكيل مجلس أمناء الصُّندوق الهاشمي

مشروع قانون يسند مهمة تنظيم تمويل الشركات والجمعيات الأجنبية لوزارة التخطيط

تمديد إعفاء مستوردات شركات المحروقات التسويقية من الرسوم الجمركية لنهاية 2023

الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء وزارة العمل

وزير الأشغال يوعز بافتتاح مشروع تقاطع الإرسال أمام حركة المركبات

اصابة بحادث تدهور وانقلاب مركبة بعمان - صورة

لجنة المرأة النيابية تزور إدارة حماية الأسرة والأحداث

الأحد، 19-02-2023 06:45 م

وزير الأشغال يوعز بافتتاح مشروع تقاطع الإرسال أمام حركة المركبات

eee


الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل، ماهر أبو السمن، الأحد، سير العمل بالإعمال النهائية بمشروع تقاطع الإرسال في المقابلين.

وأوعز أبو السمن خلال الجولة التفقدية إلى المعنيين، باستكمال الأعمال كافة بالمشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة وافتتاحه رسميًا أمام حركة المركبات خلال مدة أقصاها 3 أسابيع؛ وذلك لما للمشروع من أهمية حيوية.

وأكد، أن الغاية من إنشاء المشروع هي رفع مستوى الخدمات المقدمة على التقاطع وحل مشكلة الازدحامات المرورية في المنطقة، لافتا إلى أن العمل جار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على دراسة تخفيف الازدحامات على الطرق ضمن اختصاص وزارة الأشغال، بما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات ويساهم في تعزيز البيئة المرورية الآمنة.

وأستمع إلى إيجاز مفصل حول سير الأعمال في المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع نحو 99%، فيما تم افتتاح جسرين من المشروع أمام حركة السير مؤخرا، في حين أن العمل جار على أعمال ربط مخرج النفق مع طريق الحرية باتجاه واحد فقط، وأعمال الإنارة للنفق ضمن المشروع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

رئيس غينيا بيساو يصل إلى عمان في زيارة رسمية

520228154516766740235

السفارة النمساوية تحتفل بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع الأردن

1202325184633460827118

جامعة آل البيت تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

الخصاونة ٢

إعادة تشكيل مجلس أمناء الصُّندوق الهاشمي

مبنى رئاسة الوزراء

مشروع قانون يسند مهمة تنظيم تمويل الشركات والجمعيات الأجنبية لوزارة التخطيط

محروقات

تمديد إعفاء مستوردات شركات المحروقات التسويقية من الرسوم الجمركية لنهاية 2023

أخبار متعلقة
220231091055258232223

الحكومة توعز باستكمال صيانة البنية التحتية المتضررة بالمنخفض

120237214317358817259

وزير الأشغال يشارك بأعمال المؤتمر الوزاري الثاني الأورو - متوسطي للنقل من أجل المتوسط

main_image63e5184ed44c5

الأشغال: اغلاق طريق الموقر– الأزرق بشكل جزئي اعتبارا من السبت

120234102557547611686

إغلاق جزئي لطريق بشرى الرمثا لارتفاع منسوب المياه

120231615127431434900

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

r

إغلاق وتحويل طرق في السلط