وزير الأشغال يوعز بافتتاح مشروع تقاطع الإرسال أمام حركة المركبات

الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل، ماهر أبو السمن، الأحد، سير العمل بالإعمال النهائية بمشروع تقاطع الإرسال في المقابلين.



وأوعز أبو السمن خلال الجولة التفقدية إلى المعنيين، باستكمال الأعمال كافة بالمشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة وافتتاحه رسميًا أمام حركة المركبات خلال مدة أقصاها 3 أسابيع؛ وذلك لما للمشروع من أهمية حيوية.



وأكد، أن الغاية من إنشاء المشروع هي رفع مستوى الخدمات المقدمة على التقاطع وحل مشكلة الازدحامات المرورية في المنطقة، لافتا إلى أن العمل جار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على دراسة تخفيف الازدحامات على الطرق ضمن اختصاص وزارة الأشغال، بما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات ويساهم في تعزيز البيئة المرورية الآمنة.



وأستمع إلى إيجاز مفصل حول سير الأعمال في المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع نحو 99%، فيما تم افتتاح جسرين من المشروع أمام حركة السير مؤخرا، في حين أن العمل جار على أعمال ربط مخرج النفق مع طريق الحرية باتجاه واحد فقط، وأعمال الإنارة للنفق ضمن المشروع.

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