ترامب مخاطباً سلطات كندا: قبتنا الذهبية ثمنها 61 مليار دولار.. أو استقلالكم .
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أخبرت كندا، التي ترغب بشدة في الانضمام إلى منظومة القبة الذهبية الرائعة، أن الأمر سيكلفها 61 مليار دولار إذا بقيت أمةً منفصلة، وغير مكافئة لنا، لكنها لن تدفع شيئاً إذا أصبحت ولايتنا الحادية والخمسين العزيزة. إنهم يدرسون العرض!".
وكان ترامب قد أعلن سابقاً أن الإدارة الأمريكية اختارت التصميم الهندسي لنظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي الذي تبلغ تكلفته حوالي 175 مليار دولار.
وأوضح ترامب أن النظام سيشمل أنظمة أرضية وبحرية وفضائية، مع توقع دخوله الخدمة قبل نهاية ولايته الرئاسية الثانية.
وفي السياق ذاته، وصف معهد الشؤون الأمريكية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الجديد "القبة الذهبية" بأنه يشكّل تهديداً لأمن الدول المعادية لواشنطن.
وأكد المعهد أن هذا النظام مصمَّم لأغراض هجومية وليس دفاعية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
روسيا اليوم
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