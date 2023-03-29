الخميس 30-03-2023
الوكيل الاخباري

الذهب عالمياً يعوض خسائره ويرتفع مع انخفاض الدولار

31 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

عائلة أردنية تقيم في الإمارات تفجع بوفاة ابنها

أزمة الشاحنات الاردنية على حدود البطحاء السعودية لم تُحل والسائقون يناشدون - فيديو وصور

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

كلاب ضالة تهاجم معلمة في عمّان

استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

حاخامات متطرفون يطالبون بذبح القرابين في ساحات الأقصى

الأربعاء، 29-03-2023 02:13 م

وزير الأوقاف: من واجبي منع خطباء لا يحملون شهادات شرعية

وزير الاوقاف 1


الوكيل الإخباري - رفض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة المزاودة عليه من قبل النواب قائلا: "لا يزاود أحد علي شخصيا وعلى الوزارة بموضوع القرآن الكريم".اضافة اعلان


وقال الخلايلة تحت قبة البرلمان، "أنا عالم ومتعلم ومعلم لكتاب الله عز وجل منذ نشأت"، مشيرا إلى أن من واجبه حفظ مساجد الله والحفاظ على الخطاب الإسلامي ليعكس الصورة المشرقة للاسلام.

وأكد أن من واجبه أيضا منع كل من لا يحمل مؤهلا شرعيا لارتقاء المنبر ليقدم خطابا اسلاميا مشوها يبث التطرف من خلاله.

وأضاف أن الكثير من الخطباء الذين تم منعهم من الخطابة لا يحملون شهادة الثالث الإعدادي، أو يحملون شهادات غير شرعية.

ونفى الوزير أنه قال إنه يخاف على ابنائنا من القرآن الكريم، مؤكدا أن القرآن هو الذي يعمل على صياغة شخصية الانسان المسلم وفيه القيم والاخلاق والعلم، وهو الذي يربي أجيالنا، لكنه لن يقبل إخراج طفل من الروضة وعدم إرساله الى المدرسة أو الروضة بالاكتفاء بتعليمه القرآن الكريم فقط.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2210

31 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

3 (1)

عائلة أردنية تقيم في الإمارات تفجع بوفاة ابنها

1

أزمة الشاحنات الاردنية على حدود البطحاء السعودية لم تُحل والسائقون يناشدون - فيديو وصور

WhatsApp Image 2023-03-30 at 11.54.22 AM

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

52

كلاب ضالة تهاجم معلمة في عمّان

77

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار متعلقة
32023112412233995819

وزير الأوقاف يرعى توزيع جوائز المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

331122344_599990071587358_6284121565211191223_n

الأوقاف: انطلاق المسابقة الهاشمية الدولية للإناث السبت المقبل

Bosnia-and-Herzegovina-Embassy-in-Amman-e1473335755130

سفارة البوسنة تحتفل بعيد استقلال بلادها

لينا-الحديد-1

السماح للحديد بحمل وسام "الشرف الكبير الذهبي"

0L5A1529 - Copy

تفاصيل احتفالية أمانة عمان بيوم المدينة

63fdd28a8f7b3

الأمانة تغلق ساحة فيصل الخميس وتعلن عن تحويلات للسير