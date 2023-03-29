وزير الأوقاف: من واجبي منع خطباء لا يحملون شهادات شرعية

الوكيل الإخباري

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- رفض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة المزاودة عليه من قبل النواب قائلا: "لا يزاود أحد علي شخصيا وعلى الوزارة بموضوع القرآن الكريم".وقال الخلايلة تحت قبة البرلمان، "أنا عالم ومتعلم ومعلم لكتاب الله عز وجل منذ نشأت"، مشيرا إلى أن من واجبه حفظ مساجد الله والحفاظ على الخطاب الإسلامي ليعكس الصورة المشرقة للاسلام.وأكد أن من واجبه أيضا منع كل من لا يحمل مؤهلا شرعيا لارتقاء المنبر ليقدم خطابا اسلاميا مشوها يبث التطرف من خلاله.وأضاف أن الكثير من الخطباء الذين تم منعهم من الخطابة لا يحملون شهادة الثالث الإعدادي، أو يحملون شهادات غير شرعية.ونفى الوزير أنه قال إنه يخاف على ابنائنا من القرآن الكريم، مؤكدا أن القرآن هو الذي يعمل على صياغة شخصية الانسان المسلم وفيه القيم والاخلاق والعلم، وهو الذي يربي أجيالنا، لكنه لن يقبل إخراج طفل من الروضة وعدم إرساله الى المدرسة أو الروضة بالاكتفاء بتعليمه القرآن الكريم فقط.