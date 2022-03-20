وزير الأوقاف ونظيره السعودي يبحثان أوجه خدمة الحجاج

الوكيل الاخباري - بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أوجه التعاون في مجالات الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن.

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وأشاد الوزير الخلايلة خلال اللقاء الذي عقد في مدينة جدة، اليوم الأحد، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في رعاية ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والعمرة.



من جانبه أشاد الوزير السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بالدور الذي تقوم به بعثة الحج الأردنية، والجهود التي تبذلها في الارتقاء بمستوى الرعاية والخدمات المقدمة للحجاج الأردنيين.



وحضر اللقاء السفير السعودي المعتمد بعمان نايف بن بندر السديري، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش وعدد من المسؤولين في وزارة الحج والعمرة السعودية.