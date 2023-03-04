وزير الأوقاف يفتتح المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن

الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملكة رانيا العبد الله، افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في الدورة السابعة عشرة.

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وقال الخلايلة إن مسابقة حفظ القرآن الكريم، تعقد برعاية ملكية سامية، وتأتي في ظل النهج الأردني في رعاية حفظة القرآن الكريم، ورعاية المراكز القرآنية، ومن يتعلم ويعلم القرآن، موضحا أنه إضافة إلى المراكز والأندية التابعة للوزارة، توجد مجموعة من الجمعيات التي تقوم بذات الدور في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، ما يدلل على تجسيد الثقافة القرآنية وتعزيزها.



وأضاف أن عدد الدول المشاركة بهذه المسابقة 39دولة، مؤكدا أن القرآن الكريم هو المرشد في هذه الحياة، ومن هنا جاءت المبادرة الملكية السامية بإطلاق ختمة القرآن الكريم في جميع مساجدنا.



وأشار الخلايلة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على قراءة القرآن الكريم وتعلمه وتلاوته، لما له من أجر عظيم عند الله تعالى، مؤكدا أننا نريد أن ينعكس تعلم القرآن على سلوكنا، فالقرآن منظم لحياتنا وقيمنا وأخلاقنا ونهضتنا، حتى نكون أهل نهضة بالصدق والأمانة والحث على العلم والتعليم.



وأكد أن حفظ القرآن ينعكس إيجابا على سلوك وتصرفات ونهج وتعامل الحافظ لكتاب الله، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم.



بدورها، قالت مديرة مديرية الشؤون النسائية الدكتورة لميس الهزيم "إننا نفخر بتنظيم هذه المسابقة الدولية والتي يدعمها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتواصل جلالة الملكة رانيا العبد الله هذا الدعم والرعاية بنسختيها الدولية والمحلية".

