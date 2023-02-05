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الكواليت: يجب استثناء الأغنام من قرار اغلاق أسواق المواشي ولا يمكن الحكم على أسعار اللحوم الآن

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الأحد، 05-02-2023 04:38 م

الكواليت: يجب استثناء الأغنام من قرار اغلاق أسواق المواشي ولا يمكن الحكم على أسعار اللحوم الآن

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  قال رئيس جمعية مربي المواشي المهندس زعل الكواليت، إن الجمعية سوف تتواصل مع المعنيين في وزارة الزراعة لاستثناء الأغنام من قرار وزارة إغلاق أسواق المواشي في المحافظات كافة لمدة 14 يوماً، بسبب انتشار الحمى القلاعية، او تقليل مدة الإغلاق لتكون اسبوع فقط.اضافة اعلان


وقال الكواليت لـ " الوكيل الإخباري " إن على الوزارة أن توضح آلية توريد اللحوم إلى الأسواق والمسالخ، مشيراً إلى أن القرار قد ينتج عنه آثار سلبية على الأسواق. 

ودعا للتخفيف على تجار الأغنام وعدم شمولهم بقرار الإغلاق، منوها الى الحمى تنتشر بين الأبقار، وداعياً إلى إعادة النظر بهذا القرار. 

وحول الأسعار، قال الكواليت إنه لا يمكن الحكم عليها من الآن، مشيراً إلى أن السوق سوف يتكشف اولا باول بعد أيام من تطبيق قرار الإغلاق. 

وأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن إغلاق أسواق المواشي في المحافظات لمدة 14 يوما بعد رصد إصابات بعترة جديدة لفيروس الحمى القلاعية.

وقالت الوزارة الزراعة إنها تتواصل مع الشركات المصنعة للقاحات البيطرية لتوفير اللقاح الذي يغطي العترة الجديدة لفيروس الحمى القلاعية.

 




 

 


 

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