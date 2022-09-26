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الإثنين، 26-09-2022 07:00 م

وزير الأوقاف يكرم الفائزين بجائزة الدكتور محمد ربيع لحفظ القرآن الكريم

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الوكيل الاخباري - كرّم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، الفائزين بجائزة المرحوم الدكتور محمد ربيع لحفظ القرآن الكريم كاملاً لطلبة الجامعات في دورتها الثانية لعام 2021/ 2022.

وقال الخلايلة، خلال رعايته حفل توزيع الجوائز في جامعة جرش الأهلية، إن هذه المسابقة تشكل فاتحة خير للجامعات الأردنية، وتحفز طلابها على تعلم وتعليم القرآن الكريم، والعمل والتسلح به، متمنيا أن تكون هذه المسابقة وجميع المسابقات فرصة للمشاركة في المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم التي ستعود وزارة الأوقاف لتنظيمها هذا العام بعد انقطاع لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

وأضاف "نجتمع اليوم على مائدة القرآن الكريم لنحتفل بتكريم أهله، وبذكرى طيبة لصاحب الذكرى الفقيد الدكتور محمد الربيع، الذي كان عالما جليلا يُعرف بدماثة خلقه، وعلمه وفطنته، مشيرا إلى أنه ترك خلفه موروثا علميا عظيما، وصدقة جارية من خلال جامعة جرش الأهلية".

وأكد الخلايلة الحاجة إلى من يحمل القرآن الكريم في أخلاقه ومعاملاته وأقواله وتعاملاته مع الناس، مشيرا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل على مثل ذلك لتربية جيل مبارك.

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