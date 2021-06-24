الخميس 24-06-2021
الوكيل الاخباري

اختتام الاستماع لشهود النيابة بقضية مستشفى السلط

اعتداءات على خط ناقل مياه الزارة ماعين

صحة العقبة لـ الوكيل: زيارة ولي العهد تقربنا من إعلان المحافظة منطقة خضراء.. فيديو

إعادة فتح مراكز تسجيل للاجئين في 3 محافظات

ولي العهد يزور مدينة العقبة اليوم

الطاقة النيابية: الاستعانة بخبراء للوقوف على أسباب حادثة انقطاع الكهرباء

تفاصيل حيثيات أسئلة امتحانات التوجيهي

بدء نفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة بلبنان

74 نزيلاً في مراكز الاصلاح يتقدمون لامتحان التوجيهي

ارتفاع بيوعات الشقق في الأردن 32% والأراضي 56% منذ مطلع العام

الخميس، 24-06-2021 11:34 ص

وزير الإدارة المحلية: 800 ألف دينار لدعم مشاريع تنموية في عجلون

كريشان
توفيق كريشان


الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، الخميس، إن 800 ألف دينار خصصت لدعم مشاريع تنموية في محافظة عجلون، مشيرا إلى الحاجة لوجود "مشاريع على أرض الواقع".

اضافة اعلان


وتحدث كريشان عن "حاجة لأن تكون المشاريع ابتكارية واستثمارية لاستغلال موارد المنطقة ... وليس فقط دراسات ومخططات مثل الحدائق والمدن الحرفية".
مساعد رئيس بلدية عجلون محمد القضاة أشار إلى "مطالب بإنشاء مبنى بلدية جديد يحتوي على جميع الدوائر بمكان واحد يخدم أبناء المنطقة، وذلك من خلال تأجير المبنى الحالي واستغلال العائدات لإنشائه".


كريشان قال إن "المطلوب الآن عمل دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مبنى جديد للبلدية"، وأضاف أنه "يجب محاربة ثقافة العيب بتوظيف أبناء البلد في مجال عمال الوطن".


بيد أن كريشان لفت النظر إلى "عمل لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية للعمل على حل مشكلة تداخل اختصاص البلديات الطرفية في عجلون".




 




 

 


 

إقرأ ايضا
السلط

اختتام الاستماع لشهود النيابة بقضية مستشفى السلط

ab9d2d44-c311-4672-8803-49819a9a17f5

اعتداءات على خط ناقل مياه الزارة ماعين

image

صحة العقبة لـ الوكيل: زيارة ولي العهد تقربنا من إعلان المحافظة منطقة خضراء.. فيديو

مركز

إعادة فتح مراكز تسجيل للاجئين في 3 محافظات

ولي العهد222222

ولي العهد يزور مدينة العقبة اليوم

Untitled-1-198

الطاقة النيابية: الاستعانة بخبراء للوقوف على أسباب حادثة انقطاع الكهرباء

أخبار متعلقة
مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

كريشان يوعز بتلبية حزمة مطالب واحتياجات في قضاء مؤاب وذات راس ومحي