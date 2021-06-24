وزير الإدارة المحلية: 800 ألف دينار لدعم مشاريع تنموية في عجلون

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، الخميس، إن 800 ألف دينار خصصت لدعم مشاريع تنموية في محافظة عجلون، مشيرا إلى الحاجة لوجود "مشاريع على أرض الواقع".

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وتحدث كريشان عن "حاجة لأن تكون المشاريع ابتكارية واستثمارية لاستغلال موارد المنطقة ... وليس فقط دراسات ومخططات مثل الحدائق والمدن الحرفية".

مساعد رئيس بلدية عجلون محمد القضاة أشار إلى "مطالب بإنشاء مبنى بلدية جديد يحتوي على جميع الدوائر بمكان واحد يخدم أبناء المنطقة، وذلك من خلال تأجير المبنى الحالي واستغلال العائدات لإنشائه".



كريشان قال إن "المطلوب الآن عمل دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مبنى جديد للبلدية"، وأضاف أنه "يجب محاربة ثقافة العيب بتوظيف أبناء البلد في مجال عمال الوطن".



بيد أن كريشان لفت النظر إلى "عمل لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية للعمل على حل مشكلة تداخل اختصاص البلديات الطرفية في عجلون".





