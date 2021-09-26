وزير البيئة يدعو المواطنين للمشاركة في حملة بهمتنا نحمي بيئتنا

الوكيل الاخباري- دعا وزير البيئة، نبيل مصاروة، المواطنين في محافظات المملكة، إلى المشاركة في حملة النظافة العامة "بهمتنا نحمي بيئتنا"، التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، وذلك تنفيذا لمحاور الخطة الوطنية للتوعية البيئية.

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وبحسب بيان عن الوزارة اليوم الأحد، ستواصل الحملة المرحلة الثانية من عملها، في العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن المسؤولية الوطنية تجاه القضايا البيئية هي مسؤولية الجميع، والاهتمام بها واجب وطني .



وستشمل الحملة محافظات المملكة كافة، وفي المواقع الآتية: ففي العاصمة منتزه عمان القومي، وفي الزرقاء ضاحية الأميرة سلمى / مدينة الشرق، والبلقاء متنزه زي، و بمحافظة الكرك متنزه الشهيد سلام / لواء الاغوار الجنوبية، و بمأدبا الطريق الملوكي / إشارة الجامعة الأميركية، وفي الطفيلة غابة الشيخ حمد الجازي / لواء بصيرا، و بعجلون مثلث اشتفينا، وفي معان حديقة معان النموذجية، وفي إربد غابات برقش، و بالمفرق موقع الفدين الأثري / مديرية الآثار، وفي جرش منطقة سد الملك طلال، و بالبتراء متنزه الطيبة / حديقة الملكة رانيا العبدالله.

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