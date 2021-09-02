التربية لـ الوكيل :الدوام بالتناوب للمدارس المحددة مستمر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد مساعفة إن دوام الطلبة في المدارس التي تندرج تحت قائمة الدوام بالتناوب سيستمر إلى أن يتحسن الوضع الوبائي في المملكة .

اضافة اعلان



وأضاف المساعفة اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن نظام التناوب تم اعتماده للمدارس التي لا تتوفر بها المساحة اللازمة للتباعد، مشيرا إلى أن ذلك سيكون حفاظا على صحة الطلبة وتنفيذًا لـلبروتوكول الصحي، ونظرًا للتزايد في أعداد الطلبة القادمين إلى القطاع الحكومي والذين تمَّ استيعابهم جميعًا.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الدوام بالتناوب ضمن خطة ( أ ، ب) للمدارس التي لا تتوافر فيها مساحة (1.5 متر ) لكل طالب، و للمدارس التي يزيد عدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن (25) طالبا و يقسم الطلبة إلى مجموعتين: المجموعة الأولى دوامها أيام الإثنين والأربعاء، والمجموعة الثانية دوامها أيام الأحد والثلاثاء والخميس وفي الأسبوع التالي يتم عكس الجدول.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة