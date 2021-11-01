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الإثنين، 01-11-2021 04:23 م

وزير البيئة يمثل الأردن في مؤتمر غلاسكو للمناخ

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الوكيل الإخباري- يشارك الأردن في أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تنطلق فعالياتها الاثنين، في غلاسكو بإسكتلندا.

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ويمثل الأردن في المؤتمر وزير البيئة معاوية الردايدة، حيث يترأس الوفد المشارك الذي يضم ممثلين عن مختلف القطاعات من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.


وسيشارك الوفد الأردني في جميع الاجتماعات والنشاطات التي يشملها المؤتمر، والتي توفر فرصة لتبادل الخبرات بهدف تطوير العمل المناخي والتنمية المستدامة في الأردن، لتحقيق المساهمات الوطنية المحددة التي قدمتها المملكة للتصدي للتغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية.

 

 

 




 

 


 

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