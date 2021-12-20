60 ألفا و 709 اصابات كورونا نشطة في الأردن

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 60 ألفا و 709 إصابات كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الاثنين.



ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و 230 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 39 حالة وفاة أمس الأحد.



وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 366 ألفا و 65 إصابة.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 963 ألفا و 726 حالة شفاء.

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