72 ألف مواطن في الطفيلة تلقوا جرعتي لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - قال مدير الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة، إن نحو 72 ألف مواطن من مختلف الأعمار، تلقوا جرعتين من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في مراكز المحافظة، وبنسبة تطعيم تجاوزت 70 بالمئة، إلى جانب 500 شخص تلقوا الجرعة الثالثة.



وبين الدكتور الخوالدة، أن مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة تعكف حاليا على استقبال المواطنين لتلقي اللقاحات، في إطار حملة البرنامج الوطني للتطعيم بلقاحات كورونا التي وفرتها وزارة الصحة للراغبين بتلقي الجرعات اللازمة.

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