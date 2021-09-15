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الأربعاء، 15-09-2021 09:02 ص

وزير التخطيط يطلع سفراء دول مانحة على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي

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الوكيل الاخباري- أَطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة على عدداً من سفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، والذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافي بعد التباطؤ الذي حدث بسبب جائحة كورونا.اضافة اعلان


وأشار الشريدة إلى أن "البرنامج يتكون من 53 أولوية توزعت على 3 محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية"، كما شرح آليات تنفيذ برنامج "أولويات عمل الحكومة الاقتصادي"، ضمن الأطر الزمنية المحددة.

ولفت إلى أن "الحكومة واضحة في خططها التنفيذية المحددة في أولويات عملها، والتي تتنوع بين أولويات مرتبطة بالإصلاحات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وأخرى مرتبطة بتنفيذ مشاريع محددة تسهم في تحفيز الاقتصاد والاستثمار وخلق فرص العمل، خاصة تلك المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والتي سيتم طرحها أمام المستثمرين خلال مدة البرنامج، بحيث يمتد تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة، مثل مشاريع الناقل الوطني، وسكة الحديد، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية".

كما أكد الشريدة أن "أولويات الحكومة في المرحلة الحالية تتمثل في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل للشباب"، مستعرضاً كذلك جهود الحكومة الأردنية في التصدي لآثار الوباء على النشاط الاقتصاد.

وأوضح أن برنامج اولويات عمل الحكومة يعتبر "وثيقة حية" سيتم مراجعتها كل 6-9 أشهر، مشيراً إلى أن "كل أولوية لها خطة عمل، ومستهدفات، ومراحل إنجاز، وتحديدا للجهات المعنية بالتنفيذ، فضلا عن تحديد المخصصات المالية المطلوب ومصادر التمويل لكل منها".

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