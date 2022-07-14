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الخميس، 14-07-2022 04:30 م

وزير التخطيط يلتقي مسؤولين أممين على هامش المنتدى السياسي

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الوكيل الإخباري- يشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في فعاليات المُنتدى السياسي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الخميس، مع وزراء وسفراء وممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا مع المضي قدماً في التنفيذ الشامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".اضافة اعلان


ويترأس الشريدة الوفد الأردني لهذا المحفل الأممي المهم، كما يشارك في أعمال المنتدى وفد برلماني يضم كل من عبد الرحيم المعايعة وفايز بصبوص وزيد العتوم وبسام الفايز وعلي الغزاوي.

وخلال مشاركته، سينقل الشريدة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الرسائل الرئيسة التي انبثقت عن المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022 الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والذي ترأسه الأردن في منتصف آذار/مارس الماضي تحت عنوان "التعافي والمنعة".

وعقد الشريدة سلسلة اجتماعات مع عدد من مسؤولي الأمم المتحدة والوفود المشاركة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لعرض التقرير الوطني الطوعي الثاني للأردن حول التقدم المحرز في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

كما عقد الشريدة اجتماعات مع كل من نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا رولا دشتي، وناتاليا كانم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وسيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أكد خلالها على "أهمية استمرار التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء التنمويين ضمن أطر التعاون المشترك، والتي تم التوافق حولها للسنوات الخمس المقبلة (2023-2027)، والمنسجمة مع الأولويات الوطنية".

 




 

 


 

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