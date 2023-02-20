وزير التربية : عملية تطوير المناهج مستمرة

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة إن نسبة الالتحاق بالأول الأساسي 99.5 بالمئة، والتعليم الثانوي 77.5 بالمئة، لافتا إلى أن عدد المدارس في التعليم الأساسي 4056 مدرسة منها حوالي 19 بالمئة مستأجرة.



وبين أن هناك برنامج دبلوم عالي لتدريب المعلمين في 4 جامعات، وهي الجامعة الأردنية ومؤتة واليرموك والهاشمية، لافتًا إلى أنه وحتى العام 2025، سوف يتم بناء 305 مدارس ضمن منح مقدمة من الجهات المانحة.



وأشار محافظة إلى الأخذ بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من تأكيدات على التوجه الاستراتيجي لإصلاح التعليم خاصة التعليم المهني والتقني، وصولا إلى منظومة متكاملة تتميز بالكفاءة والفعالية والانسجام مع الإطار الوطني للمؤهلات.



وأوضح أن عملية تطوير المناهج مستمرة، وتسعى الوزارة إلى تطوير منظومة التعليم المهني، وإعادة النظر بمدة الدراسة للتعليم المهني، لافتا إلى أن من أولويات الوزارة استحداث تخصصات مهنية جديدة، وتوفير تدريب عملي تطبيقي، وتهيئة فرص حقيقية لخريجي التعليم المهني للالتحاق بمهن المستقبل.

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