الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 05:47 م

وزير التربية : لا تهاون مع أي شخص سرب أسئلة امتحان الرياضيات

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، إن لجان تحقيق شكلت في قضية تسريب أسئلة الرياضيات الخميس، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية في القضية.اضافة اعلان

 
وأضاف أبو قديس  في تصريحات صحفية أن اللجان الأولية التي ضبطت حالات التسرب كتبت تقريرها ورفعته إلى اللجان المختصة في الوزارة، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في مثل هذه الحالات.
 
وبين أنه حين ورود التقارير النهائية من لجان التحقيق المختصة سيكون الحديث عنها وعن المتورطين في قضية التسريب موسعا، باعتبار أسئلة امتحان التوجيهي وثيقة محمية ورسمية، مؤكدا أنه لا تهاون في موضوع تسريب أسئلة التوجيهي.

 




 

 


 

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