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السبت، 12-02-2022 08:40 م

وزير التربية : لدينا إجراءات في المدارس ونستطيع وضع مقترحات

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم وجيه عويس، السبت، عودة الطلبة إلى المدارس للتعليم الوجاهي في الـ20 من شباط/فبراير الحالي، بداية الفصل الدراسي الثاني، على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة يوميا في الأردن. 

وأوضح عويس لـ "المملكة": "مازلنا على الوعد في 20 شباط (فبراير) بدء التعليم الوجاهي للفصل الثاني. لا يوجد أي تغيير على هذا القرار على الإطلاق". 

وتحدث عن "اتصال دائم مع لجنة الأوبئة، ونأمل خلال الـ 8 أيام المقبلة في انخفاض المنحنى الوبائي ونستطيع إرسال أبناءنا إلى المدارس في وضع أفضل من الآن".  

"لدينا إجراءات في المدارس ونستطيع وضع مقترحات لكننا ننتظر حوالي 4 أيام حتى نتأكد من نشاط الفيروس للفترة القادمة" وفق عويس الذي قال إن المقترحات "مبنية على العودة للتعليم الوجاهي".   

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