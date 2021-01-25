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الإثنين، 25-01-2021 05:27 م

وزير التربية : هكذا سيكون دوام المدارس

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الوكيل الاخباري - اعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أن الاطار العام للعودة للتعليم الوجاهي للفصل الدراسي الثاني، هو التدرج والدمج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد، ليكون الدوام بالتناوب بواقع يومين أو ثلاثة أيام، ووفق برتوكول خاص أعد لهذه الغاية.
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وبين الدكتور النعيمي، أن شكل العودة للتعليم الوجاهي، سيعتمد ايضا على الكثافة الصفية، بحيث يكون نصيب الطالب من الغرفة الصفية مترين مربعين، ويكون عدد الطلبة في الشعبة الصفية بين 15 إلى 20 طالبا، منعا للاكتظاظ وحفاظا على سلامتهم وسلامة معلميهم.

 




 

 


 

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