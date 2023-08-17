وزير التربية يحسم الجدل : هذا موعد دوام المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أن بدء دوام الطلبة في المدارس الحكومية سيكون في موعده المعلن سابقاً يوم الاحد بالعشرين من آب لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي.



ورداً على مطالبات اولياء امور طلبة بتأجيل دوام المدارس الحكومية حتى انتهاء الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة ، قال محافظة في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن الفاقد التعليمي الذي سيتم تدريسه للطلاب هو جزء لا يتجزأ من العام الدراسي .



واضاف محافظة ان تعطيل الطلبة لمدة يوم واحد سيؤثر على برنامج وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي القادم وخطة الفاقد التعليمي ، مشيراً ان جميع قرارات وزارة التربية والتعليم تصب في مصلحة الطلبة .



ولفت الوزير إلى قرابة 2.250 مليون طالب وطالبة من كافة مدارس المملكة سيلتحقون بعامهم الدراسي، مؤكدا استعداد وزارة التربية والتعليم من كافة النواحي لهذا العام الدراسي.

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