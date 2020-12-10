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الخميس، 10-12-2020 09:41 ص

وزير التربية يناشد طلبة التوجيهي وذويهم

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الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إن الطلبة الذي لن يسمح بالتقدم للدورة التكميلية للثانوية العامة، سيسمح لهم بالتقدم خلال الدورة الصيفية إلى جانب الطلبة المستنفذين لحقهم من دورات سابقة.

واضاف النعيمي في تصريحات صحفية، أن الدورة التكميلة ستكون شبيهة بسابقتها بالنسبة لاطار القياس ونمطية الاسئلة بالإضافة إلى بروتوكول صحي جديد واجراءات عامة تم تحديثها مع وزارة الصحة.

واشار النعيمي إلى أن الطالب الذي اصيب بكورونا وكانت لديه اعراض وانقضى على اصابته 13 يوما سيسمح له بالامتحان بغرفة خاصة، كما أن الطالب المصاب بدون اعراض قبل 10 ايام من الامتحان سيقدمه بغرفة خاصة.

وبين أن الطالب القادم من الخارج والمحجور قبل أسبوع سيسمح له بالتقدم للإمتحان بغرفة خاصة.

وتابع النعيمي: "الطلبة الذين يصابوا بالفيروس بعد 17 /12 هؤلاء لن يسمح لهم التقدم بالامتحان الا بعد مرور 13 يوماً على اصابته.

وناشد اهالي طلبة التوجيهي والطلبة ان لا يختلطوا كثيراً بالاخرين حتى لا يتعرضوا للاصابة.

 




 

 


 

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