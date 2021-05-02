وزير الثقافة: نعبر إلى المئوية الثانية متسلحين بالثقة والعزيمة

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الثقافة علي العايد إننا اليوم ونحن نعبر المئوية إلى منطقة زمنية جديدة لنعمق فيها الانجاز، ونرسخ القيم، ونرسم ملامح المستقبل، نتسلح بالثقة والعزيمة التي تكرّست خلال مئة عام الماضية، متطلعين إلى الامام أملا بالقادم وامتدادا لما سبق من قدرة على الصمود والتحدي والمثابرة.وأضاف العايد في اللقاء الحواري الذي نظمته وزارة الثقافة اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي لمحور "التطلع الى المستقبل" ضمن الخطة الوطنية للاحتفال بمئوية تأسيس الدولة الأردنية بمشاركة وزير الشباب الدكتور محمد النابلسي، إن الدولة الأردنية بنيت بفضل تضحيات الاردنيين، ورؤى الهاشميين، وعلينا مسؤولية كبيرة لتطوير هذا الإرث الحضاري من خلال جيل الشباب الذي يمثل جيل المئوية الثانية والذي سيكون جزءا من التغيير الايجابي.