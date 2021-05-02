الإثنين 03-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تعيين طارق أبو الراغب مديرا لهيئة الإعلام

سلطنة عمان: استمرار حظر الأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد

إلقاء القبض على خمسة مروجين للمواد المخدرة

إصابة 3 جنود للاحتلال في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

الحسين التقنية تحصد المركز الأول في مسابقة عالمية للاستدامة

قرار من رئاسة الوزراء لدعم القطاع الزراعي في المملكة

بريطانيا: 14 وفاة و 1671 إصابة بكورونا

صدور تعليمات الرقابة والإشراف على المراكز الإسلامية

فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. ليس مصاباً بكورونا !

قرارات مجلس الوزراء اليوم

الأحد، 02-05-2021 10:21 م

وزير الثقافة: نعبر إلى المئوية الثانية متسلحين بالثقة والعزيمة

1


الوكيل الاخباري - قال وزير الثقافة علي العايد إننا اليوم ونحن نعبر المئوية إلى منطقة زمنية جديدة لنعمق فيها الانجاز، ونرسخ القيم، ونرسم ملامح المستقبل، نتسلح بالثقة والعزيمة التي تكرّست خلال مئة عام الماضية، متطلعين إلى الامام أملا بالقادم وامتدادا لما سبق من قدرة على الصمود والتحدي والمثابرة.
اضافة اعلان

وأضاف العايد في اللقاء الحواري الذي نظمته وزارة الثقافة اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي لمحور "التطلع الى المستقبل" ضمن الخطة الوطنية للاحتفال بمئوية تأسيس الدولة الأردنية بمشاركة وزير الشباب الدكتور محمد النابلسي، إن الدولة الأردنية بنيت بفضل تضحيات الاردنيين، ورؤى الهاشميين، وعلينا مسؤولية كبيرة لتطوير هذا الإرث الحضاري من خلال جيل الشباب الذي يمثل جيل المئوية الثانية والذي سيكون جزءا من التغيير الايجابي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
420212715540466752433

الطفيلة: جولات رقابية وتفتيشية على الأسواق التجارية

5

تعيين طارق أبو الراغب مديرا لهيئة الإعلام

1

إلقاء القبض على خمسة مروجين للمواد المخدرة

1202031222938932742129

الحسين التقنية تحصد المركز الأول في مسابقة عالمية للاستدامة

4202127143243975245135

قرار من رئاسة الوزراء لدعم القطاع الزراعي في المملكة

1

صدور تعليمات الرقابة والإشراف على المراكز الإسلامية

أخبار متعلقة
420212993518849280587

وزير الثقافة يلتقي الهيئات الثقافية بمحافظة معان

العايد

وزير الثقافة ينعى الفنان محمد ختوم

1619273428065

العايد يتفقد مركز إربد الثقافي

العايد

وزير الثقافة ينعى الفنان متعب السقار

جرش

وزير الثقافة: إقامة مهرجان جرش مرهون بتحسن الوضع الوبائي

q

وزير الثقافة يلتقي رئيس اتحاد الناشرين