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الأربعاء، 21-04-2021 09:03 ص

الأردن يسعى إلى تثبيت المقدسيين على أرضهم

وزير الخارجية إلى رام الله لأجل سكان الشيخ جراح

الصفدي
وزير الخارجية أيمن الصفدي


الوكيل الإخباري - يزور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي رام الله اليوم الأربعاء ، غداة تأكيد الأردن إبرامه عقود تأجير وحدات سكنية لسكان في الشيخ جراح في القدس المحتلة في 1956.

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وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، أنه جرت وعلى مدار سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق التي تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في عام 1956.

وأوضحت الوزارة على لسان الناطق الرسمي السفير ضيف الله الفايز، أنه جرى في العام 2019 وفي هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية في عمان -بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني- نسخا مصدقة من جميع الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة أونروا عام 1954، وأنّ عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من ستين عاما.

وأكّد الفايز أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الفلسطينيين، مشدداً على إدانة المملكة المطلقة محاولات الاحتلال اللاشرعية واللا إنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم.

 

 

 

 




 

 


 

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