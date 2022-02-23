الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسجل 164وفاة و39656 إصابة بكورونا

العربية لحماية الطبيعة تزرع 200 شجرة بالخليل

اليرموك تمنح قروضا ومساعدات لـ 725 طالبا وطالبة

الجمارك : أولوية العمل للبضائع الخاصة بشهر رمضان

مباحثات بين الأردن وقطر في مجال الأشغال العامة

اربد : حماية الاسرة تحتفل بيوم المرأة العالمي بشعار حكاية ثوب

جنايات السلط تسجن 13 شخصا 7 سنوات اضرموا النار بمنزل ومركبات

حوارية عن قانوني الأحزاب والانتخاب بمعان

إنجاز دراسات هندسية ومخططات لازمة لتنفيذ برجي السادس خلال 8-10 أسابيع

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأربعاء، 23-02-2022 06:35 م

وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام

الصفدي 2


 
الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، لدى استقباله الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز الجهود المبذولة لإعادة الزخم للعملية السلمية.

وأكّد الصفدي أن الأردن سيظل يعمل من أجل إيجاد الأفق السياسي الحقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل، مُشدداً بأن لا بديل لحل الدولتين الذي يُنهي الاحتلال، ويُجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وفقاً للقرارات الدولية والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية لتعيش بأمنٍ وسلام إلى جانب إسرائيل، من أجل تحقيق السلام العادل والشامل. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120201515300604157033

العربية لحماية الطبيعة تزرع 200 شجرة بالخليل

2202218115317681888672

اليرموك تمنح قروضا ومساعدات لـ 725 طالبا وطالبة

220222116169758549513

الجمارك : أولوية العمل للبضائع الخاصة بشهر رمضان

1020211312512765122709

مباحثات بين الأردن وقطر في مجال الأشغال العامة

2202222205655764098272

اربد : حماية الاسرة تحتفل بيوم المرأة العالمي بشعار حكاية ثوب

2202217152221969085617

جنايات السلط تسجن 13 شخصا 7 سنوات اضرموا النار بمنزل ومركبات

أخبار متعلقة
2202221102129815456295

الأردن يدين إطلاق الحوثيين مُسيرة باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان

2202217144722630975451

الخوالدة رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين

وزارة الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية بشأن الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا

2

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته الألمانية

920212394017545804843

وزيرة الخارجية الألمانية تزور مخيم الطالبية للاجئين

220225171049387721778

الحكومة الأردنية تعزي بوفاة الطفل ريان