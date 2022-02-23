وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام



الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، لدى استقباله الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز الجهود المبذولة لإعادة الزخم للعملية السلمية.



وأكّد الصفدي أن الأردن سيظل يعمل من أجل إيجاد الأفق السياسي الحقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل، مُشدداً بأن لا بديل لحل الدولتين الذي يُنهي الاحتلال، ويُجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وفقاً للقرارات الدولية والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية لتعيش بأمنٍ وسلام إلى جانب إسرائيل، من أجل تحقيق السلام العادل والشامل.

اضافة اعلان