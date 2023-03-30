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الخميس، 30-03-2023 09:36 م

وزير الخارجية ينقل تمنيات الملك بالشفاء إلى البابا فرنسيس

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية دولة الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغير، نقل خلاله تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى قداسة البابا فرنسيس وتمنيات جلالته لقداسته بالشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به.

وبحث الصفدي والمطران غالاغير العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأكد الوزيران الحرص المشترك على استمرار التشاور والتنسيق في إطار العلاقات التاريخية التي تربط المملكة والفاتيكان، وعلى تعزيز التعاون في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

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