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الأربعاء، 06-04-2022 11:57 ص

وزير الداخلية يدعو الأردنيين لعدم شراء السلع ذات الأسعار المرتفعة

وزارة الداخلية


الوكيل الإخباري - دعا وزير الداخلية مازن الفراية، الأربعاء، إلى عدم شراء السلع ذات الأسعار المرتفعة.

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وأضاف خلال اجتماع انطلق في وزارة الداخلية يضم وزراء الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والزراعة والدولة لشؤون الإعلام أن هناك موجة غلاء عالمية في جميع دول العالم، الأردن ليس بمنأى عن العالم ولكن الحكومة تحاول قدر الإمكان الحد من تأثر المملكة من هذا الغلاء.


وبين الفراية أن الاجتماع جاء لضبط الأسعار في الأسواق بما يخدم مصلحة المواطن والمزارع والتاجر، مشيرا للحاجة إلى فرق تفتيشية موزعين بشكل جيد في الأسواق خاصة في الأماكن التي يوجد بها غلاء في الأسعار.


"العقوبات لن تكون سهلة على أي شخص يتجاوز التسعيرة المحددة للبضائع المختلفة ، الوضع المالي للناس لا يسمح لهم الشراء بأسعار مرتفعة" وفق الفراية


 




 

 


 

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