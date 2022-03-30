وزير الزراعة : رومانيا تمنح الأردن أولوية للخضار والفواكه

الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم الأربعاء في وزارة الزراعة أعمال اللجنـة الفنيـة الزراعيـة الأردنية الرومانية برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير الزراعة والتنمية الريفية الروماني أدريان شيسنوي وحضور أعضاء اللجان من كلا البلدين والتي ضمت الأمناء العامين في الوزارات والمساعدين من ذوي الاختصاص وبحضور السفير الروماني لدى المملكة.

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وأكد الحنيفات، خلال انطلاق عمل اللجان، على أهمية مواصلة العمل الدؤوب للمضي قدماً نحو تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي تماشيًا مع تطلعات قيادة البلدين الصديقين لتعزيز العلاقات المستقبلية وتعزيز التعاون في المجال الزراعي للوصول إلى المستويات المأمولة وزيادة التعاون في الميزان التجاري.



وأضاف، أن رومانيا منحت الأردن أولوية وميزة تفضيلية في مستوردات رومانيا الخاصة بمدخلات الإنتاج من بذور واسمدة إضافة إلى أولوية الصادرات من الخضار والفواكه الأردنية في الأسواق الرومانية خلال الشتاء؛ نظرا لتوفر هذه الميزة في الأردن وترجمة العلاقات الإيجابية بين البلدين الى أرقام تخدم البلدين وتطوير سبل التعاون في القطاع الزراعي ونقل التكنولوجيا.



ومن جانبه، أكد الوزير الروماني على عمق العلاقات الأردنية الرومانية واهمية هذه اللجنة في تطوير العلاقة تجاريا ورفع الميزان التجاري بما يخدم البلدين الصديقين وتذليل أية عقبات تخص الصادرات من البلدين وانفتاح رومانيا على التعاون التام في كافة القطاعات.



وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون المشترك مع استمرار عمل اللجنة للوقوف على أهم المواضيع التي تهم البلدين.

