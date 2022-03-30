رئيس بلدية عجلون يتفقد احتياجات منطقة الصفا

الوكيل الاخباري - تفقد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، اليوم الأربعاء، واقع الخدمات واحتياجات المواطنين في منطقة الصفا والتي تضم قرى وتجمعات "الساخنة، الفاخرة، الصفصافة، الزراعة، الشكارة، الجبل الأخضر، الخشبية الفوقا".



وشدد الزغول على أهمية الوصول الى الأطراف والمناطق والتجمعات السكانية البعيدة عن مركز المحافظة وإيصال الخدمات الضرورية لمناطق الأرياف، مؤكداً ضرورة إقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل في مثل هذه المناطق لتشجيع المواطنين على التمسك بأراضيهم ومشاريعهم الصغيرة في قراهم منعاً للهجرة من الريف إلى المدن ومراكز المحافظات ما يتسبب بزيادة الطلب على الخدمات الأساسية.

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