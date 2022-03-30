الخميس 31-03-2022
الوكيل الاخباري

رئيس بلدية عجلون يتفقد احتياجات منطقة الصفا

القبض على شخص من جنسية عربية بحقه طلب بمبلغ 28 مليون دينار

عضو جمعية الفلك الأردنية : يصعب رؤية هلال رمضان يوم الجمعة

الأراضي والمساحة: لا تمديد لإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار

مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح وحدة التصلب اللويحي

ندوة حول الإصلاح السياسي وتمكين الشباب في جامعة آل البيت

وفد روماني يطلع على مشاريع المركز الوطني للبحوث الزراعية

المستشفى الميداني الأردني بغزة يستقبل مستشار عباس

فتح باب التسجيل للحج إلكترونيا خلال أيام

المباشرة بأعمال الصيانة لمسجد السلط الكبير

الأربعاء، 30-03-2022 11:32 م

رئيس بلدية عجلون يتفقد احتياجات منطقة الصفا

6


الوكيل الاخباري - تفقد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، اليوم الأربعاء، واقع الخدمات واحتياجات المواطنين في منطقة الصفا والتي تضم قرى وتجمعات "الساخنة، الفاخرة، الصفصافة، الزراعة، الشكارة، الجبل الأخضر، الخشبية الفوقا".

وشدد الزغول على أهمية الوصول الى الأطراف والمناطق والتجمعات السكانية البعيدة عن مركز المحافظة وإيصال الخدمات الضرورية لمناطق الأرياف، مؤكداً ضرورة إقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل في مثل هذه المناطق لتشجيع المواطنين على التمسك بأراضيهم ومشاريعهم الصغيرة في قراهم منعاً للهجرة من الريف إلى المدن ومراكز المحافظات ما يتسبب بزيادة الطلب على الخدمات الأساسية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

القبض على شخص من جنسية عربية بحقه طلب بمبلغ 28 مليون دينار

320223015431541935955

عضو جمعية الفلك الأردنية : يصعب رؤية هلال رمضان يوم الجمعة

32022109570170657780

الأراضي والمساحة: لا تمديد لإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار

320222120831343463715

مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح وحدة التصلب اللويحي

999

ندوة حول الإصلاح السياسي وتمكين الشباب في جامعة آل البيت

fff

وفد روماني يطلع على مشاريع المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار متعلقة
3202226175644135455267

حملة نظافة شاملة في مدينة عجلون

1202217124051437292368

بدء تأثير المنخفض الجوي على المملكة

311034_5_1606837072

برنامج تدريبي لتشجيع المشاركة السياسية في أرياف عجلون

320229155535420685655

الزراعة تتابع توفر الدواجن واللحوم استعدادا لشهر رمضان المبارك

220221513945146683402

بلدية الزرقاء تتطلع للاستفادة من تجربة مشروع الطاقة الشمسية بالهاشمية

1646765223092

ورشة حول الأمن السيبراني ببلدية الرصيفة