الزراعة: إقرار طرح 25 عطاء حصاد مائي في مختلف محافظات المملكة

الوكيل الاخباري - أقرت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، طرح 25 عطاء حصاد مائي لـ 30 موقعا في مختلف مناطق المملكة تقدر سعتها الإجمالية بـ 1.5 مليون متر مكعب.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم ، وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات لبحث الخطة الوطنية للحصاد المائي للعام 2022، بحضور مساعد الأمين العام للسدود والحصاد المائي، ومدير الحصاد المائي/ سلطة وادي الأردن، ومدير الحصاد المائي ومدير المشاريع من وزارة الزراعة.

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