وزير الزراعة يطلع على التداول والكميات في بورصة الزهور

الوكيل الاخباري - اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، بورصة الزهور على الكميات الواردة من أصناف الزهور.



وأكد الحنيفات، أن الوزارة ستتابع الإنتاج المحلي من أنواع الزهور المختلفة، وستعمل على تنظيم عملية استيراد الأصناف غير المتوفرة في أوقات مبكرة تسبق مواسم البيع، وبما يحقق مصلحة جميع سلسلة التوريد من منتجين ومستوردين وأصحاب محلات لبيع الزهور، واستمرارية القطاع الذي يوفر فرصا تشغيلية خاصة للشباب ضمن مراحل القطف والإنتاج والتسويق.

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