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الإثنين، 15-05-2023 06:11 م

وزير الزراعة: المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية في تشرين الثاني

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، عن تنظيم المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجمعية التمور الأردنية في العاصمة عمّان، خلال الفترة من 13-15 تشرين الثاني المقبل.

ويأتي المهرجان، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات.

وفي مؤتمر صحفي، بعمان أشاد الحنيفات بجهود الجهات المعنية كافة، لتنمية وتطوير قطاع التمور الأردنية، معربا عن شكره لدعم سمو الشيخ منصور، ومتابعة رئيس مجلس أمناء الجائزة ووزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وجهود الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في تنظيم هذا المهرجان، على مدى خمس سنوات متتالية.

واكد حنيفات، بحضور القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات بالمملكة هاني بن هويدن، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المقيمين بالأردن، أن تنظيم هذا المهرجان يأتي استمراراً لنهج الشراكة التي تجمع الشقيقتين، الأردن والإمارات، بفضل قياديتهما الحكيمتين، وتوطيداً للعلاقة المتينة التي رسختها السنوات الخمس الماضية بين وزارة الزراعة في الأردن، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في الإمارات.

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